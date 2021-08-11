النجوم العرب يتضامنون مع الجزائريين جراء الحرائق

تفاعل النجوم الجزائريون والعرب، مع الحرائق الأخيرة التي اندلعت في عدة مناطق من الوطن، وخلفت 65 ضحية بالإضافة إلى الخسائر الواسعة على الغطاء النباتي.

ونشر الفنان الجزائري الشاب فوضيل، صور للحرائق وعلق عليها: “الله يرحم الشهداء. اللهم نسألك اللطف والرحمة”.

وغردت أمل بوشوشة على تويتر وكتبت: “ربنا يصبر أهالي شهداء وطني الحبيب الجزائر، من أفراد الشعب وجنود الجيش الوطني.. الله يبعد كل الحرائق ووباء كورونا عن بلادي وجميع بلدان العالم العربي والعالم”.

بينما شاركت سهيلة بن لشهب صورة للحرائق، وعلقت عليها: “وطني يستغيث.. رحم الله شهداء الوطن وجنود جيش الوطني ومن أفراد الشعب سواء من وباء كورونا أو من ابتلاء الحرائق”.

وتمنت الفنانة الجزائرية سلمى غزالي الأمن والأمان للجزائر، على حسابها بانستغرام وكتبت: “يا رب احفظ بلدي”.

وبدورها نشرت الفنانة السورية، نسرين طافش، صورا لها من آخر زيارة لها للجزائر وكتبت: “يا نار كوني بردًا و سلاما على غابات الجزائر الحبيبة بردًا و سلاما على كل نار مشتعلة على كوكبنا الجميل في غاباته الرئة الطبيعية الأم التي نحيا بها، نسألك يا الله رحمتك و لطفك”.

وغردت النجمة السورية سلاف فواخرجي على حسابها وكتبت: “قلوبنا مع أهلنا في الجزائر لما فعلته النيران والحرائق بالبشر والشجر والحجر. الرحمة لأرواح الضحايا وتعازينا لعائلاتهم والشفاء للمتضررين والصبر للجميع”.

وتضامنت كارول سماحة مع الشعب الجزائري وكتبت: “يا رب تحمي الجزائر وشعبها من النيران والحرائق.. المشهد مخيف”.

وعلق زياد برجي على الحرائق التي اندلعت في الجزائر، وكتب: “يا رب لطفك ورحمتك بأهلنا في الجزائر برداً وسلاماً”.

وشاركت ايمان الباني صورة على ستوري حسابها بانستغرم وكتبت: “اللهم نستغيث بك ونلتجئ إليك، اللهم نسألك رضى يسكن به أنين الحزن ويُشفي الصدور، اللهم نسألك لطفاً من لدنك رحمة”.

وخلفت الحرائق المندلعة في عدة ولايات من الوطن، 65 ضحية من بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا، لحد الساعة، بينما أعلن رئيس الجمهورية عن حداد وطني لمدة 3 أيام على أرواح الشهداء.

https://twitter.com/NESREENTAFESH/status/1425394415519076354/photo/1

https://www.instagram.com/p/CSaJPEbKdVb/?utm_source=ig_embed&ig_rid=f90eba3f-0d6b-4568-99fb-c9bac5be7a0e