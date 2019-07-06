النجوم العرب يهنئون الجزائريين بعيد الإستقلال

هنأ العديد من النجوم العرب، الشعب الجزائري، بمناسبة الذكري الـ57 لإستقلال الجزائر، الموافق لـ05 من شهر جويلية، 2019.

وكتبت النجمة اللبنانية، “نوال الزغبي”، على صفحتها الرسمية بتويتر، “كل عام والجزائر الغالية بخير وتتمتع باستقلالها”.

وبدوره هنأ المغني الفلسطيي الشاب، “محمد عساف”، الجزائريين، وغرد على تويتر: “اللّه يحميكم أهلنا و أحبتنا في الجزائر الباهية ويحمي هالبلد الغالي، كل عام و أنتم بأمان وسلامة، وينعاد عليكم بمناسبة استقلالكم الـ 57 بكل الخير، نحبكم ياسر بزّاف”.

ونشرت الفنانة اللبنانة “باسكال مشعلاني”، صورة من المظاهرات الشعبية الجزائرية، وكتبت على صفحتها بتويتر: “عيد الاستقلال الجزائر، كل عام وأنتوا بالف خير”.

وبدورها، غردت النجمة اللبنانية “نجوي كرم”، على صفحتها بتويتر: “إن شاء الله ينعاد على كل الشعب الجزائري الحبيب، وتبقى الجزائر تعيش بحرية واستقلال”.

كما هنأ النجم اللبناني المتألق، “عاصي الحلاني”، الشعب الجزائري بعيده قائلا: “كل عام والجزائر وشعبها الطيب العظيم بألف خير واستقرار وأمن وأمان، مبروك عيد الاستقلال”.

كل عام والجزائر وشعبها الطيب العظيم بالف خير واستقرار وامن وامان . مبروك عيد الاستقلال #الجزئر #استقلال_الجزائر pic.twitter.com/4YtfenE7ne — Assi El Hallani (@assihallani) July 6, 2019

اللّه يحميكم أهلنا و أحبتنا في #الجزائر الباهية و يحمي هالبلد الغالي ، كل عام و أنتم بأمان وسلامة و ينعاد عليكم بمناسبة استقلالكم الـ 57 بكل الخير 🇩🇿🇵🇸

نحبكم ياسر بزّاف 💞 pic.twitter.com/7mGThjanTr — محمد عساف🇵🇸 (@MohammedAssaf89) July 5, 2019

Nchallah Yen3ad 3a kel l cha3b l jazee2iri l 7abib🙏 w tdall Algerie 3aychi bi 7orriyyi w este2leel🌷🌷🌷#عيد_استقلال_الجزائر — Najwa Karam (@najwakaram) July 5, 2019