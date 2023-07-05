النجوم العرب يُهنئون الجزائر في عيدها

هنأ النجوم العرب، الشعب الجزائري، بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ61 لعيدي الإستقلال والشباب الموافق لـ5 من شهر جويلية.

وكتبت النجمة اللبنانية، نانسي عجرم، على صفحتها بتويتر: “ينعاد على الجزائر وشعبها الطيب بإيام كلها أمان وإستقرار. كل عيد إستقلال وانتو بخير”.

كما كتبت الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور: “كل عام والجزائر وشعبها بالف خير.. دمتي يا جزائر حرة مستقلة”.

ومن جهته، كتب النجم فضل شاكر: “أصدق التهاني والحب لدولة الجزائر وشعبها الحبيب بمناسبة عيد الاستقلال.. تحيا الجزائر”.

وكتبت النجمة يارا: “عيد استقلال مجيد للجزائر الحبيبة وأنعم الله عليها بالأمن والسلام “.

كما هنأت النجمة الجزائرية أمل بوشوشة بلدها بهذه المناسبة وكتبت: “يأتي عيد إستقلال بلادي الجزائر الـ61 اليوم. ليذكرنا بأهمية أن نتمسك أكثر وأكثر بأرضنا وهويتنا وتراثنا وماضينا وحاضرنا. وأن نفتخر بتاريخنا وشجاعتنا وعزتنا.. وبـ الجزائر الحرة والمستقلة. فغردي يا جزائر وافخري لأن ارضك أنجبت أبطالاً أحراراً”.

وكتب المغني ناصف زيتون: “بمناسبة عيد الاستقلال، كل عام والجزائر الغالية وشعبها العزيز بخير وأمان”.

كما كتبت النجمة نوال الزغبي: “الجزائريون وُلدوا أحراراً وسيبقون أحراراً

وعقدوا العزم أن تحيا الجزائر.. كل عام والجزائر وشعبها بخير”.

وكتبت المؤلفة الجزائرية أحلام مستغانمي: “صباح الخير يا جزائرنا.. رحم الله من أهدونا نعمة الاستقلال. ورحلوا واثقين، كما هم الشهداء.

تحية في عيد استقلالنا لمن مازال في الجزائر من شرفاء. سلاما للرجال الرجال و للحرائر النساء. الثابتين على المبادئ، الجاهزين مجدّدًا للفداء”.

وكتبت المطربة اللبنانية كارول سماحة: كل التهاني لكل المحبين بـالجزائر بعيد الإستقلال.. الله يديم على هالبلد اللي بحبو كتير وعندي مع جمهورو أحلى ذكريات، الأمن والأمان والسلام”.