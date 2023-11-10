النجوم يتسابقون لمقاطعة تيك توك تضامنًا مع السعودية

قام نجوم الفن والمشاهير العرب، بمقاطعة تطبيق “تيك توك”، تضامنا مع السعودية، بعد اتهامه بتعمده حجب المحتوى الجيد عن المملكةوتعزيز نقيضه المسيء.

وكان أحدث المنضمين للمقاطعة النجمة الإماراتية أحلام التي كتبت منشورًا عبر صفحتها الخاصة على “إنستغرام”، قالت فيه: “أنا أحلام بنت علي بنت هزيم الشامسي، أعلن تضامني مع أهلنا في السعودية”.

وأضافت: “‏كلنا نقاطع تيك توك، من يتطاول على السعودية حكومة وشعبًا يتطاول علينا. ومن لا يحترم شعوبنا وحكامنا لا يستحق منا الاحترام ..انتهى”.

وتصدر هاشتاغ “مقاطعة التيك توك” موقع “إكس” في السعودية بسبب غضب الناشطين من حذف حساباتهم. والتحيز ضد المحتوى السعودي.

هذا وأثار رواد منصة التواصل الاجتماعي “تيك توك” حملة رقمية واسعة على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، من أجل الدعوة إلى ما وصفوه بـ”مقاطعة تيك توك. بعد انحيازه ضد المحتوى السعودي وتعمد حذف أي فيديو أو محتوى مرتبط بالمملكة”.

وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في السعودية، موجة غضب عارمة ضد منصة “تيك توك”. وصلت إلى حذف التطبيق بشكل نهائي وانخفاض مستوى تقييمه على كل من “جوجل بلاي وآبل ستور”.

ممّا داستدعى “تيك توك” إلى إصدار بيان رسمي، من أجل العمل على تهدئة حملة الغضب مع جمهوره في المملكة.

ونشر الحساب الرسمي لتطبيق “تيك توك” في الشرق الأوسط على منصة “إكس”، بيانا له، الخميس، قال فيه: “نحن في تيك توك نعتز بمجتمعنا في المملكة العربية السعودية. الذي يعد مصدر إلهام للإبداع في مختلف المجالات”.

كما أضاف تيك توك: “لا صحة للشائعات التي يتم تداولها بخصوص حذف تيك توك للمحتوى المتعلق بالمملكة العربية السعودية”.

وتابع: “نرفض بشدة هذه الادعاءات لأنها تتنافى مع سياستنا وقيمنا وتنشر صورة مضللة عن سياسات إدارة المحتوى لدى تيك توك.. تيك توك تتعهد بمجموعة من إرشادات المجتمع تتضمن قواعد ومعايير استخدام المنصة”.

وبخصوص حديثه عن إرشادات المجتمع، أوضح “تيك توك” أن “هذه الإرشادات تطبق على جميع المستخدمين بشكل متساوٍ.

مستندة إلى القوانين الدولية وأفضل الممارسات المتعلقة بالمحتوى الرقمي. بالإضافة إلى المساهمات القيمة من المجتمع وخبراء في مجالات السلامة والصحة العامة.

كما أضافت الشركة: “نجدد التأكيد على أن أمن وسلامة مجتمعنا يعتبران أولوية قصوى. ولذلك يتم تطبيق السياسات عبر فرق الأمن والسلامة العالمية المستقلة التابعة لنا. دون تدخل من أعضاء المجلس الاستشاري أو الموظفين في اتخاذ القرارات”.