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الندوة الثالثة “مالية واستثمار” لدول حوار 5+5 غدا بالعاصمة

الوطني
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الندوة الثالثة “مالية واستثمار” لدول حوار 5+5 غدا بالعاصمة
بقلم مصطفى.ق

تنعقد الندوة الوزارية الثالثة “مالية واستثمار” لدول الحوار 5+5 غدا بالجزائر العاصمة.

بحضور وزراء مالية خمس دول للضفة الشمالية للمتوسط ونظرائهم من اتحاد المغرب العربي.

الندوة سيترأسها  مناصفة بين وزير المالية، عبد الرحمان راوية،  و وزير الاقتصاد و المالية الفرنسي، برينو لومير.

وتشكل الندوة فرصة لوزراء مالية ضفتي المتوسط  للقاء و دراسة عدد من الانشغالات المشتركة المتعلقة بالمالية والاستثمار.

وسيتطرق المشاركون الى المواضيع ذات الاهتمام المشترك وخصوصا مسائل تبادل  المعلومات والاستعلامات في ميدان الجمارك.

وميادين السياسات الضريبية التي تهدف لبعث الاستثمار و تساعد على تطوير التكنولوجيات المالية.

كما سيتم التطرق الى مسائل المالية و الاستثمار المتعلقة بالتغيرات  المناخية والتحول الطاقوي.

وسيتم إختام اشغال الندوة ببيان نهائي الذي يشكل وجهة نظر مشتركة حول  التحديات والفرص المتعلقة بالمسائل المطروحة.

ويجمع الحوار 5+5 كل من الجزائر وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال.


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