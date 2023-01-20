قناة النهار الندوة الصحفية للمنتخب الوطني المحلي قبل مواجهة موزمبيق بقلم قناة النهار نشر في 20 جانفي 2023 - 12:12 الندوة الصحفية شارك غرِّد أرسل 26 0 الندوة الصحفية للمنتخب الوطني المحلي قبل مواجهة موزمبيق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/5jml1 اقرأ أيضا صريح جدا: هذه هي أسباب "القطيعة بين الإخوة" عند الجزائريين .. قناة النهار 17 جانفي طالع هابط: بعد بث حالة توقف مشروع فندق بـ 500 مليار بعين تموشنت.. البنك يرد ويوضح قناة النهار 05 جانفي صريح جدا: لهذه الأسباب لا يدهن الجزائريون واجهات منازلهم ..! قناة النهار 05 جانفي طالع هابط: النوي يحيي وزير العدل بسبب قانون قمع الإتجار بالمـ.خدرات قناة النهار 05 جانفي أثقل حصيلة في تاريخ الحوادث المنزلية.. وفاة 17 شخصا بغاز أحادي أكسيد الكربون خلال 24 سا قناة النهار 10 جانفي الشيخ النوي: بودواو تخرج دبي التي بداخله وخدمت "رومبوان" بالذهب قناة النهار 03 جانفي ملتقيات وندوات جزائرية بالخارج.. الدبلوماسية الإقتصادية تتحرك بقوة مع بداية 2023 قناة النهار 20 جانفي وزير التربية يحلّ بباتنة لزيارة الأستاذة المغــدورة من طرف تلميذها قناة النهار 12 جانفي فاسألوا: حرمة الطعن في الأنساب قناة النهار 18 جانفي المدرب ولد قادة علي..شهرة واسعة على مواقع التواصل بطريقة خاصة في التدريب قناة النهار 17 جانفي