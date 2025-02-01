الندوة الوطنية لإطارات الشؤون الدينية.. بلمهدي يناقش تحضيرات رمضان

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم السبت، بدار الإمام بالمحمدية، على أشغال الندوة الوطنية لإطارات القطاع.

وحسب بيان للوزارة، ستناقش هذه الندوة الوطنية، التي يحضرها مديري الشؤون الدينية والأوقاف بجميع ولايات الوطن وإطارات الإدارة المركزية والمديرين العامين للمؤسسات تحت الوصاية، التحضير لشهر رمضان المبارك، ونشاط الإعلام الديني، بالإضافة لرقمنة القطاع، وذلك انطلاقا من التزامات الوزارة ضمن برنامج الحكومة.

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