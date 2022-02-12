النرويج ترفع جميع قيود كورونا

أعلنت السلطات الصحية في النرويج، عن رفع جميع قيود مكافحة فيروس كورونا الأساسية نظرا لانحسار خطر الجائحة.

ويأتي هذا القرار، بالرغم نت أن متحور “أوميكرون” لا يزال ينتشر في البلاد.

وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوير خلال مؤتمر صحفي في أوسلو اليوم السبت: “هذا هو اليوم الذي كنا ننتظره، وباشرنا رفع جميع القيود تقريبا”.

موضحا بأن “النرويجيين محميون جيدا باللقاحات ضد جائحة كوفيد-19 وظلت نسبة المواطنين الذين ينتهي بهم الأمر في المستشفى منخفضة. على الرغم من انتشار متحور أوميكرون”.

ولم يعد يطلب من النرويجيين ارتداء أغطية الوجه في الأماكن المزدحمة، اعتبارا من اليوم السبت.

كما تم إلغاء قاعدة التباعد مترا واحدا وتم رفع متطلبات العزل الذاتي واستبدالها بالتوصية بأن يظل البالغون المصابون في المنزل لمدة أربعة أيام.

وكانت النرويج، قد دخلت في ديسمبر في إغلاق جزئي للحد من انتشار متحور “أوميكرون”.

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فرنسا: إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات بداية من 28 فيفري

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، عن إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات ففرنساي الأماكن العامة المغلقة مثل المطاعم. والتى تتطلب تقديم ما يفيد بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19). وذكرت قناة “أورونيوز”، اليوم الجمعة، أن هذا الإجراء الجديد سيدخل حيز التنفيذ بداية من 28 فيفري الجاري. وأفادت الوزارة أن ارتداء الكمامات في الداخل سيظل إلزاميا في وسائل النقل والأماكن المغلقة غير الخاضعة لبطاقة التطعيم . إلا أنه في الأماكن المغلقة الأخرى الخاضعة لبطاقة التطعيم، لن يكون ارتداء الكمامة إلزاميا”. فرنسا.. هؤلاء المسافرون غير ملزمين بتقديم تحليل كورونا سلبي قالت وسائل إعلام فرنسية الثلاثاء، إن المسافرين الراغبين في دخول فرنسا، غير مجبرين على تقديم اختبار سلبي عند الوصول. كما أشارت “BFMTV” إلى أن الإجراء الجديد يخص المسافرين الملقحين بالكامل. في حين، كشف وزير الخارجية الفرنسي جيرالد دارمانان، أن الحكومة الأسبوع المقبل، عن إلغاء إلزامية تقديم اختبارات كورونا سلبية. وأشار الوزير، إلى أن تقديم اختبار سلبي للأشخاص الملقحين بالكامل سيصبح غير ضروري، بغض النظر عن جنسيته.

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