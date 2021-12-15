النرويج والسويد تبحثان نقل خبرتيهما في مجال النقل إلى الجزائر

استقبل وزير النقل عيسى بكاي كل من سفير مملكة السويد بالجزائر بيورن هاغمارك، وسفير مملكة النرويج بالجزائر كنوت لانجلند. واللذان بحث معهما سبل تعزيز التعاون في مجال النقل، لا سيما في مجال تطوير البنية الأساسية البحرية واللوجستيك.

وخلال اللقاء عبر السفير النرويجي عن رغبة بلاده في تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف مجالات النقل، خاصة البحري. من خلال إعادة تنشيط عمل اللجنة البحرية المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق التعاون الثنائي البحري الموقع بين البلدين في 2015. حسبما أفاد به بيان للوزارة.

من جهته عبر السفير السويدي عن رغبة بلاده في تعزيز علاقات التعاون الثنائي. لاسيما في مجال نقل الخبرة السويدية في مجال تسيير النقل الجماعي الحضري وتطوير الهياكل القاعدية للسكة الحديدية.

وفي هذا الإطار، نوه الوزير بمستوى العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجزائر ودولتي السويد والنرويج.

وذكر بإرادة الحكومة الجزائرية في تعزيز علاقات التعاون الثنائي, لاسيما قطاع النقل البحري من خلال تطوير مجال إصلاح وبناء السفن. مع دراسة إمكانية إقامة شراكة في هذا المجال.

وفي الأخير، تم الاتفاق على مواصلة عقد اللقاءات من أجل الدفع بعلاقات التعاون لما يخدم المصلحة المشتركة للجميع، حسب البيان.

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