النزف الوبائي للماشية.. وزارة الفلاحة توضح

أصدرت وزارة الفلاحة مساء اليوم الإثنين، بيانا بخصوص التصريحات المغلوطة فيما يتعلق بمرض النزف الوبائي للماشية.

وجاء في البيان، أنه بعد تداول بعض التصريحات المغلوطة على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بمرض النزف الوبائي للماشية ( maladie hemorragique épizootique) ، والذي ظهر لأول مرة بفرنسا شهر سبتمبر 2023 وتم الإعلان عنه من طرف السلطات البيطرية الفرنسية يوم الخميس 21 سبتمبر 2023، تعلم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الرأي العام أن هذا المرض الحيواني لا يسبب أية عدوى للإنسان أي لا ينتقل من الحيوان إلى الإنسان).

وأوضحت وزارة الفلاحة، بأن هذا المرض الفيروسي ينتقل من حيوان إلى آخر عن طريق نوع من الحشرات (culicoides) .

وفي هذا الصدد، أكدت الهيئة ذاتها، بأن استهلاك اللحوم والحليب ومشتقاته لا يشكل أية خطورة على صحة المواطن.

وتجدر الإشارة أن المصالح البيطرية الوطنية من خلال كافة معاهد البحوث والمخابر التابعة لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية تسهر بصفة صارمة ومنتظمة على سلامة صحة المواطن من خلال شبكة مراقبة الصحة الحيوانية الموزعة عبر كافة التراب الوطني والمعابر (موانئ و مطارات و على جودة وسلامة كافة المنتجات ذات الأصل الحيواني و طبقا للقوانين المعمول بها ، فقد اتخذت كافة الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية اللازمة لمنع دخول هذا المرض إلى أرض الوطن . يضيف المصدر نفسه.

وختمت الوزارة بالقول إن المصالح البيطرية الوطنية هي الجهة الوحيدة المخولة للفصل في مثل هاته المسائل.