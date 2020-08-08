النساء والأطفال والمصابون بأمراض مزمنة ممنوعون من المساجد

كشف بيان الوزارة الأولى، اليوم السبت، عن شروط الصلاة في المساجد، بعد إعادة فتحها السبت المقبل.

وأوضح بيان الوزارة الأولى أن النساء والأطفال تحت 15 سنة والمصابون بأمراض مزمنة ممنوعون من الصلاة في المساجد

وأكد البيان الإبقاء على قاعات الصلاة والمصليات والمدارس القرآنية مغلقة، بالإضافة إلى أماكن الوضوء.

وشدد البيان أن ارتداء الكمامة الواقية إجباري، وحمل الـمصلي على استعمال سجادته الشخصية، مع فرض احترام التباعد الجسدي بين الـمصلين بمسافة متر ونصف على الأقل، وتنظيم الدخول على نحو يسمح باحترام الـمسافة والتباعد الجسدي وكذا تهيئة الدخول والخروج في اتجاه واحد للمرور، من أجل تفادي تلاقي الـمصلين.

وحسب البيان فقد تم منع استعمال مكيفات الهواء والـمراوح، ووضع محلول مطهر في متناول الـمصلين، مع الاستعانة بملصقات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية الصحية.

كما سيظل الدخول إلى الـمسجد خاضعًا لقياس الحرارة مسبقا عن طريق أجهزة القياس الحرارية.

ويكلف الولاة بالسهر على فرض الامتثال الصارم لتدابير الوقاية والحماية التي سيتم توضيحها، كلما دعت الحاجة، بموجب قرار ولائي، والقيام بعمليات تفتيش فجائية من أجل التحقق من مدى التقيد بالنظام الـمحدد.

وأفاد البيان أن أن عدم الامتثال لهذه التدابير، أو في حالة التبليغ عن وجود أي عدوى، سيتم الإعلان عن الغلق الفوري للمسجد الـمعني.

ودعت الحكومة الـمصلين إلى التجند والحرص بكل صرامة، على احترام القواعد الـمحددة، من أجل الحفاظ على صحة الجميع وحماية أماكن الصلاة من أي خطر لانتشار الفيروس، والتصرف بانضباط ومسؤولية فرديا وجماعيا، لضمان السكينة في هذه الأماكن الـمقدسة والإبقاء عليها مفتوحة لفائدة الـمصلين.