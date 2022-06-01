النسخة الرابعة من “الفيناليسما”..مواجهة واعدة بين إيطاليا والأرجنتين

يتواجه، اليوم الأربعاء، بطلي القارتين الأوروبية وأمريكا اللاتتنية، المنتخب الإيطالي، ضد المنتخب الأرجنتيني في نهائي “الفيناليسيما”.

وتعتبر المواجهة بين بطل أوروبا ضد بطل كوبا أميريكا، ليست المرة الأولى من نوعها، في إطار مباراة نهائي كأس رسمية.

بل أقيمت سابقا، وأول نسخة للكأس كانت عام 1985، جمعت بين منتخب فرنسا بطل أوروبا آنذاك ضد المنتخب الأوروغواي بطل أمريكا الجنوبية.

وعرفت المباراة فوز الأوروغواي، بهدفين لصفر في اللقاء الذي لُعب في “ستاد دوفرنس” بباريس.

بعدها، تم إلغاء النسخة الثانية من البطولة، والتي كانت ستجمع بين المنتخب الهولندي والأوروغواياني.

وشهدت آخر نسخة من “الفيناليسما”، فوز الأرجنتين على منتخب الدانمارك بركلات الترجيح، عام 1993.

وستقام المباراة الرابعة في تاريخ المنافسة، اليوم الثلاثاء، بملعب “ويمبلي” بلندن، على الساعة الـ19.45.