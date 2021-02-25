النسخة المتحورة من كورونا.. الجزائر لم تسجل أي حالة

قال وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الخميس، إن الجزائر لم تسجل أي أعراض للسلالة الجديدة المتحورة.

وأوضح وزير الصحة، أن عند تسجيل أي أعراض لسلالة المتحورة، سيتم توفير اللقاح المناسب لها.

وفي سياق متصل، أفاد بن بوزيد، أن في منظومة “كوفاكس”، كل الدول الغنية، قدمت أموال حتى تستفيد الدول الضعيفة من اللقاح .

وعن تجربة الجزائر في مكافحة كورونا، أكد أن البلد أعطى صورة عن تضامن الجزائريين والجزائريات.

وأضاف من جهته، فوزي درار مدير معهد باستور، أن الأخير يقوم كل أسبوع، باإجراء بحوثات على بعض العينات.

وأوضح في سياق متصل، أن هذه البحوث يتم ارسالها إلى المجلس العلمي التابع للوزارة، الذي سيعلن عن النتائج بكل شفافية.