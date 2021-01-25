النسخة النهائية للإستراتيجية الوطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات قيد الإعداد

أعلن وزير التجارة، كمال رزيق، الاثنين، أن دائرته الوزارية تُعِد حاليا النسخة النهائية المعمقة للإستراتيجية الوطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات.

وأوضح رزيق، أن إعداد النسخة النهائية المعمقة للاستراتيجية الوطنية تهدف إلى الانعاش الاقتصادي الذي يرتكز على تطوير المنتوجات الوطنية.

وأضاف الوزير، في ذات السياق، أنه تم إدراج في هذه النسخة النهائية محور “جودة ونوعية” المنتوجات الوطنية كأولوية.

وذكر وزير التجارة، في سياق متصل، أن قطاعه فتح عدة ورشات بالتنسيق مع قطاعات وزارية اخرى.

وتهدف هذه الورشات إلى”تسهيل عملية ممارسة النشاطات التجارية في ظل قوانين مبسطة مع إزالة كل العوائق البيروقراطية”.