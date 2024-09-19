“النسر السطايفي” يحقق الأهم أمام البيض في افتتاح الرابطة المحترفة

حقق نادي وفاق سطيف، اليوم الخميس، الفوز في الجولة الأولى من الرابطة المحترفة، أمام منافسه مولودية البيض.

وظفر النسر السطايفي بأول ثلاث نقاط في الموسم الجديد من الرابطة المحترفة. بعد أن انتهت المواجهة التي احتضنها ملعب “8 ماي 1945” بسطيف، بفوز صاحب الأرض بهدف نظيف، من توقيع اللاعب، أكرم جحنيط، من علامة الجزاء، في الدقيقة 11 من الشوط الآول.

وعرفت هذه المواجهة، تطبيق تقنية الفيديو المساعد، لأول مرة في تاريخ بطولة الرابطة المحترفة. وتم احتساب ركلة جزاء بعد العودة إلى (VAR).

وفي الدقيقة الـ63 من الشوط الثاني، تحصل الوفاق على ثاني ركلة جزاء ضيعها المهاجم حاجي.

للإشارة، سيواجه الوافد الجديد للرابطة المحترفة، أولمبيك أقبو، غدا الجمعة، نجم مقرة، بملعب الوحدة المغاربية ببجاية، بداية من الساعة السادسة مساء، لحساب الجولة ذاتها.