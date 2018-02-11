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“النسر السطايفي” يسحق “ريال بانغي” بسداسية كاملة

الرياضة
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“النسر السطايفي” يسحق “ريال بانغي” بسداسية كاملة
بقلم وليد كويني

أمطر وفاق سطيف ضيفه ريال بانغي من إفريقيا الوسطى بسداسية نظيفة، في أول ظهور لزملاء “حدوش” هذا الموسم في رابطة الأبطال الإفريقية من الدور التمهيدي.

وتداول على تسجيل أهداف “النسر السطايفي” كل من “حدوش” عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة الـ13 قبل أن يضيف الثاني في د57.

بعدها بدقيقتين فقط عمق جحنيط الفارق بهدف ثالث ليعود حدوش ويبصم على “سوبر هاتريك” بتسجيله للهدف  الرابع والخامس في الد76 ود81 على التوالي.

وأنهى “ربيعي” مهرجان الأهداف بهدف سادس في الد90، ليخطو الوفاق خطوة كبيرة للتأهل للدور القادم قبل لقاء العودة أمام نفس الفريق.

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