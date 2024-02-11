النسور النيجيرية تتحدى الفيلية الإيفوارية في نهائي “كان” 2023

يواجه منتخب نيجيريا، سهرة اليوم الأحد، نظيره الإيفواري، ضمن نهائي كأس أمم إفريقيا “كان” 2023، الجارية بكوت ديفوار.

ويسعى منتخب النسور، للإطاحة بمنتخب كوت ديفوار، والتتويج بهذا اللقب القاري، والتربع على عرش افريقيا، للمرة الرابعة في تاريخه.

في المقابل، يسعى منتخب كوت ديفوار، لاستغلال عاملي الأرض، والجمهور، للفوز في هذا النهائي، والتتويج باللقب القاري الثالث في تاريخه.

يذكر أن نهائي كأس أمم إفريقيا 2003، والذي سيجمع منتخب كوت ديفوار، بنظيره النيجيري، مقررة على التاسعة ليلا، بملعب “الحسن واتارا”.