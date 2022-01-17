النصب عبر مواقع التواصل الإجتماعي حمزة ضحية إحتيال كاد أن يكلفه حياته

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تحتوي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة على عدد كبير من المستخدِمين المشتركين بها. ويقوم هؤلاء المستخدِمين بالتفاعل مع هذه الوسائل وذلك من خلال نشر الصور. ومشاركتها أو مشاركة مقاطع الفيديو المختلفة.

كما يؤدي هذا الأمر إلى وجود كم كبير وهائل من المحتوى والأخبار التي تعرض عبر هذه الوسائل. والتي قد يكون بعضها غير مهم وضروري بالنسبة لمستخدم هذه الوسائل. اختراق الخصوصية قد تتسبب وسائل التواصُل الاجتماعي بالعديد من المشاكل فيما يتعلق بخصوصية الشخص المستخدِم لها.

وينتج هذا الأمر بسبب كمية المشاركة الكبيرة التي تحدث عبر هذه الوسائل. كمشاركة الموقع الجغرافي الذي يسّهل الوصول للمستخدِم ومعرفة مكانه. كما يمكن للمستخدِم أن يقلق أيضاً بخصوص تلك المعلومات الخاصة به والتي تصبح بعد نشرها في مُتناول هذه المواقع والوسائل.

ويمكن أن يتسبب قضاء أوقات طويلة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. بالتأثير بشكل سلبي على الحالة المزاجية والنفسية للمستخدِم.

وفيما يأتي أبرز المشكلات النفسية التي قد تسببها وسائل التواصل الاجتماعي. العزلة الاجتماعية تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دوراً بارزاً في تقليل تفاعل الأشخاص مع بعضهم البعض. وذلك من خلال الانشغال باستخدام هذه التكنولوجيا وصرف النظر عن مجالسة الأشخاص المحيطين بالمستخدِم. مما قد يولد الشعور لدى هؤلاء الأشخاص بالضجر وعدم الرغبة في قضاء أوقات أخرى مع مستخدِم هذه الوسائل.

كما أن استخدام هذه الوسائل بشكل مفرط. يؤدي إلى صرف الأشخاص عن الأهداف التي ينبغي السعي إليها في الحياة الحقيقية كالحصول على وظيفة جيدة أو تعلُم مهارات جديدة. وتجعلهم يسعون خلف أهداف مزيفة كتحقيق النجومية عبر الإنترنت. التنمُر لم يعد مفهوم التنمر مقتصراً على مضايقة وتخويف أحدهم وجهاً لوجه.