النصب على الطلبة: إلزام المتهمين بالدفع بالتضامن تعويضات مالية للضحايا

سلطت محكمة الجنح بالدار البيضاء برئاسة القاضي “سفيان بوجدو”، اليوم الخميس عقوبات الحبس النافذ تراوحت بين 7 سنوات حبسا نافذا والبراءة في حق المتهمين 13 الموقوفين في قضية النصب على الطلبة الجامعيين. كما تم تسليط غرامات مالية نافذة تراوحت بين مليون و5 مليون دج.

كما قضت ذات الهيئة القضائية بإعادة تكييف الوقائع المنسوبة الى بعض المتهمين محل المتابعة. من جنحة النصب الموجه للجمهور إلى جنحة المشاركة في النصب. ومن جنحة تبييض الأموال باستعمال تسهيلات التي يضمنها النشاط المهني، على مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج.

وجاءت الأحكام القضائية بعد أسبوع من طي ملف القضية، واحالته على المداولة. أين التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبات السجن النافذ تراوحت بين ال8 سنوات والعام وغرامات مالية نافذة تراوحت بين 50 و5 مليون دج في حق جميع المتهمين بما فيه الأشخاص المعنوية.

كما ألزمت المحكمة في الدعوى المدنية المتهمين بأداء تعويضات مالية بالتضامن جميع تراوحت بين 50 و100 مليون سنتيم.

وصدرت الأحكام القضائية كما يلي:

7 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي الموقوف صاحب شركة ” futur gate” الموقوفين المدعو “رزاقي أسامة” وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دج مع منعه ممارسة اي نشاط تجاري متصل بالجريمة لمدة 5 سنوات منذ انقضاء العقوبة.

عام حبسا نافذا و100 الف دج غرامةمالية نافذة في حق المتهمة “جبالي لينا” السكرتيرة

3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 الف في حق المتهم “ش.هشام”.

سنة حبسا منها 4 أشهر حبسا نافذا والبقية موقوفة في حق المتهمين كل من “ش.عبد الرحمان”، ” ح.زكريا”، ر.ياسين”، و”ط.نجاة” والمتهم الفار “ر. سيف الدين”.

سنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدره 100 الف دج قدرها في حق المتهمة البرلمانية السابقة المدعوة” عمارة سعاد”.

سنة حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق المتهمين الموقوفين المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي كل من “نوميديا لزول” و”بوجملين فاروق” المكنى “ريفكا” و”ابركان محمد” المكنى “ستانلي”.

وحاجي زكريا” و”ش.عبد الرحمان”، و” ر.ياسين”، سنة حبسا منها 4 أشهر نافذة والباقي موقوفة النفاذ.

البراءة للمتهم الموقوف “ت.نسيم” .

القضاء بتغريم الشخص المعنوي ” شركة ” انستي كوم” ب5 مليون دج.