النصب في مجال قطع الغيار.. أمن مسكيانة بأم البواقي يوجه نداءً للجمهور

وجّهت مصالح أمن دائرة مسكيانة ولاية أم البواقي، نداءً إلى المواطنين، حول المدعو “ ح.ع ”، مشتبه فيه في قضايا للنصب والاحتيال.

وحسب بيانٍ للمصالح ذاتها، فإن الموقوف مشتبه فيه في قضايا للنصب والاحتيال، باستغلال صفحة على فيسبوك تحت تسمية “شاري بايع” و”محمد مأوى”… إلخ.

وقدّم نفسه على أساس أنه متعامل في مجال قطع الغيار، حيث تحصل على مبلغ مالي من الضحية عن طريق الحساب البريدي رقم: 0040870174 مفتاح 12.

وعليه، توجه نيابة الجمهورية لدى محكمة مسكيانة نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية الشخص المشار إليه أعلاه، سواء التقاه شخصيا أو تعامل معه أو له معلومات بوصفه شاهدا على وقائع مشابهة، التقرب إلى مقر أمن دائرة مسكيانة أو مكتب نيابة الجمهورية. قصد تقييد شكواه أو سماع شهادته في الموضوع.