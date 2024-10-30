النصب والإحتيال.. أمن الجلفة يوجه نداءً للجمهور

أعلنت مصالح أمن ولاية الجلفة، اليوم الأربعاء، أن المدعو “س. ع” مشتبه فيه في قضية جناية بالنصب على الجمهور. متعلقة بالحصول على منافع مالية ومادية.

ووجهت ذات المصالح الأمنية عبر بيان لها، نداءً لكل شخص وقع ضحية للمدعو “س.ع” التوجه لمكتب قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة الجلفة. لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال”.

و أضافت ذات المصالح الأمنية، أنه طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية. وتنفيذا للإنابة القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق لدى محكمة الجلفة الغرفة الأولى. تنهي مصالحنا إلى علم المواطنين، أن الشخص الظاهر في الصورة، مشتبه فيه في قضية جناية تكوين جماعة إجرامية منظمة لارتكاب جنايات وجنح، قصد الحصول على منافع مالية ومادية. بالإضافة كذلك إلى جنحة النصب والاحتيال، جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، جناية تقليد ختم الدولة”.