النصب والإحتيال.. بيان هام من بريد الجزائر

حذّر بريد الجزائر الزبائن من الصفحات المزيفة على منصات التواصل الاجتماعي وكذا الرسائل النصية القصيرة الاحتيالية.

ودعا بريد الجزائر في بيان له اليوم الثلاثاء، إلى توخي الحيطة والحذر الشديدين من الصفحات الإلكترونية المزيفة. وكذا الرسائل النصية القصيرة الاحتيالية. إذ يحاول المحتالون، من خلال هذه الممارسات خداع زبائن بريد الجزائر عن طريق نشر معلومات مضللة باسم المؤسسة لغرض الاحتيال.

وأشار بريد الجزائر إلى ضرورة توخي الحذر الشديد وعدم التفاعل مع هذا المحتوى التضليلي. كما أوصى بعدم تقديم أي معلومات حساسة حول الحسابات البريدية أو البيانات المتعلقة بالبطاقة الذهبية. مضيفا أن التطبيقات الرسمية الوحيدة التي تحوز عليها المؤسسة هي BaridiMob و ECCP . وبخصوص التواصل عبر الرسائل النصية القصيرة فإن

المعرف “ALG Poste” هو العنوان الوحيد للمؤسسة المرسلة.

وأكد بريد الجزائر، أن المؤسسة كانت سباقة إلى تنظيم حملة توعوية إمتدت من 24 إلى 26 سبتمبر 2024. تحت شعار “بكل أمان، أمنكم أولويتنا”. كما هدفت هذه المبادرة أيضا، إلى تعزز الثقافة الرقمية المتعلقة بالاستخدام الآمن والوثيق الخدمات الدفع الإلكتروني، لا سيما خدمة البطاقة الذهبية والتطبيق بريدي موب. وتوجيه المستخدمين نحو الممارسات الآمنة، من أجل حمايتهم من الإحتيال الإلكتروني.

ونوّه بريد الجزائر إلى أنه يحتفظ بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المواتية ضد أي شخص طبيعي أو معنوي. قد يتورط في الاستخدام الإحتيالي للتطبيقات أو الخدمات التابعة للمؤسسة.