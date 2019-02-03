النصرية تبحث عن إنطلاقة مثالية في المنافسة القارية

يدخل فريق نصر حسين داي أمسية اليوم الأحد غمار دور المجموعات لمنافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية عندما يواجه نادي بترو أتلتيكو الأنغولي بملعب 5 جويلية بداية من الساعة الثامنة.

وكان فريق النصرية قد حقق إنجازا كبيرا بتأهله لهذه المرحلة من المنافسة لأول مرة في تاريخه، إلا أنه سيواجه تشكيلة أنغولية متعودة على المواعيد الكبرى.

ويعتبر مدرب النصرية مزيان إيغيل أنه من المهم أن يستهل فريقه مرحلة المجموعات بفوز يضعه في وضعية ملائمة، محذرا في نفس الوقت من قوة الفريق المنافس المتعود على خوض المنافسات الإفريقية.