“النصرية” تتنفس.. الشبيبة تقهر مقرة والباك تنتفض

لُعبت أمسية اليوم السبت مباريات الجولة 15 والآخيرة من مرحلة الذهاب للرابطة الوطنية المحترفة الأولى.

بملعب 08 ماي 1945 بسطيف فاز وفاق سطيف على الضيف شبيبة الساورة بهدفين دون رد سجلهما حسام الدين غشة وماليك توري في الدقيقتين 38 و42 كما ضيع مصطفى بوسيف ركلة جزاء في الدقيقة 67.

شبيبة القبائل فازت على الضيف نجم مقرة بثلاثية دون رد بملعب 01 نوفمبر 1954 بتيزي وزو سجلها رزقي حمرون في الدقيقة 63 وحمزة بانوح في الدقيقتين 66 و 77.

“نصر حسين داي” احدث مفاجأة كبيرة بفوزه على مُضيفه “إتحاد بسكرة” بملعب المركب الرياضي العالية بثلاثية كاملة لهدفين.

ثلاثية النصرية سجلها عادل لخضاري بالخطأ في مرماه في الدقيقة 23، علي هارون في الدقيقة 40 ونوفل محمد خاسف في الدقيقة 83.

بينما سجل سامر حمزاوي هدف المحليين الأول في الدقيقة 3 وإسحاق قبلي الهدف الثاني في الدقيقة 62.

“أتلتيك بارادو” تغلب على الضيف “جمعية عين مليلة” بملعب عمر حمادي ببولوغين برباعية كاملة لهدف وحيد.

رباعية “الباك” سجلها “موالي حمزة” في الدقيقة 10، أدم رجم في الدقيقة 23، يسري بوزوق في الدقيقتين 48 و57.

محمد طيايبة وقع هدف الضيوف في الدقيقة 68.