“النصرية” تجد مُفاجأة غير سارة في تونس

كشف المناجير العام لـ”نصر حسين داي”، شريف عبد السلام، بأن ناديه وجد مُفاجأة غير سارة، قبل مواجهة أهلي بنغازي، بتونس.

وقال الرجل القوي في “الميلاحة” :”أنصارنا تنقلوا بقوة، ولكننا تفاجأنا بأن المواجهة تقرر من السلطات المحلية لعبها دون حضور الجمهور”.

وأضاف :”لم نكن نلعم بهذه المعلومة تماما، وقمنا بالإتصال بالسلطات المعنية بالأمر لإيجاد حل سريع لهذه المسألة، قبل إنطلاق اللقاء”.

وأشار الدولي السابق بأن زملاء، “بوصوف”، وجدوا أرضية “كارثية” في إنتظارهم بـ”الشاذلي زويتن” الذي سيحتضن الداربي المغاربي، عشية اليوم الجمعة.

وأوضح “عبد السلام” في الأخير بأن أبناء “الدم والذهب”، سيعملون المُستحيل لرفع الراية الوطنية.