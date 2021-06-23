النصرية تحسم الداربي وشباب بلوزداد يعود بنقطة ثمينة

لُعبت أمسية اليوم الأربعاء مُباراتين متأخرتين من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس، الأولى جمعت نصر حسين داي بالضيف إتحاد العاصمة والثانية استضاف فيها شباب قسنطينة شباب بلوزداد.

الداربي العاصمي المتأخر من الجولة ال25 لُعب بملعب 20 أوت 1955 بالجزائر العاصمة وانتهى بنتيجة هدفين لهدف وحيد للنصرية من تسجيل ربيع مفتاح عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة ال53 وكذا رشيد ناجي في الدقيقة 83 بينما سجل صولة هدف سوسطارة في الدقيقة ال81.

ولحساب ذات الجولة جرت مُباراة شباب قسنطينة ضد شباب بلوزداد بملعب بن عبد المالك وانتهت بالتعادل السلبي.