النصرية تحقق أول إنتصار والسي أس سي تواصل السقوط

حقق فريق نصر حسين داي ظهيرة اليوم الجمعة أول إنتصار له في الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أمام ضيفه جمعية الشلف في إطار الجولة السابعة من الرابطة المحترفة.

وسجل اللاعب سي عمار ابراهيم الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ85، ليكون أول إنتصار لأبناء المقرية بهدف يتيم.

وفي مباراة أخرى حقق فريق شبيبة سكيكدة الفوز أمام فريق شبيبة الساورة لحساب نفس الجولة عن طريق اللاعب عياش زيوش برأسية جميلة في الدقيقة 68.

فيما واصل فريق شباب قسنطينة تعثراته بعد إنهزامه بنتيجة 1-0 أمام فريق أمل عين مليلة فوق أرضية ميدانه بهدف من محمد أمين حامية في الدقيقة 90+3.