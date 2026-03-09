النصرية تستقبل سعيدة بملعب 20 أوت دون جمهور

أعلنت إدارة نادي نصر حسين داي، في بيان رسمي، تغيير مكان إجراء المباراة التي ستجمع الفريق بـ مولودية سعيدة لحساب الجولة الـ23 من بطولة الرابطة الثانية هواة.

وأوضح البيان أن المواجهة ستُلعب بملعب 20 أوت 1955 بالعناصر، يوم السبت بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال، دون حضور الجمهور.

وأرجعت إدارة النادي هذا القرار إلى الأشغال الجارية بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء، والتي تشمل تجديد أرضية الميدان وبعض المرافق، ما يجعل الملعب غير مؤهل لاحتضان اللقاء في الوقت الحالي.

كما أشارت إدارة النادي إلى أنها تلقت إشعاراً متقدماً من الجهات المعنية بخصوص تقدم الأشغال. وهو ما دفعها إلى اتخاذ هذا القرار تفادياً لأي مشاكل تنظيمية.

وفي ختام البيان، دعت إدارة نصر حسين داي جماهير الفريق إلى تفهم الوضعية الحالية، مؤكدة أن هذا القرار جاء مراعاة للظروف التنظيمية، متمنية استمرار دعم الأنصار للنادي في هذه المرحلة.