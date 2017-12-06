النصرية تستنكر قرار قرباج وتُهدد بمُقاطعة الداربي

طالب عضو إدارة النصرية “سعودي” رئيس الرابطة الوطنية “قرباج”، بالتراجع عن قرار برمجة داربي النصرية والشباب في ملعب 20 أوت.

وقال مُسير نصر حسين داي كمال سعودي في تصريح لتلفزيون “النهار” على هامش قرعة كأس الجمهورية التي جرت سهرة الثلاثاء.

“نُطالب قرباج بالتراجع عن هذا القرار التعسفي الذي اتخذه دون توضيح الأسباب”.

وأضاف أنّ فريقه لا يقبل لعب الداربي ضد شباب بلوزداد بملعب 20 أوت ويُطالب بتحويله إلى ملعب 5 جويلية الأولمبي.

وقال:”نحن نرفض مواجهة شباب بلوزداد بملعب 20 أوت ونُطالب بحقوقنا في خوض الداربي بـ 5 جويلية”.

وأضاف: “لم نفهم هذا القرار، ولماذا أتخذ”.

وكانت الرابطة قد برمجت الداربي بين نصر حسين داي و شباب بلوزداد لحساب الجولة 14 يوم السبت بملعب 20 أوت.