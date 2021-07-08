النصرية تضرب بقوة.. الساورة تتعثر أمام الحمراوة ومقرة تهزم السياسي

ضرب فريق نصر حسين داي بقوة أمسية اليوم الخميس بفوزه على ضيفه أهلي برج بوعريريج بملعب 20 أوت 1955 بالجزائر العاصمة في لقاء الجولة ال30 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى.

ثلاثية النصرية سجلها كل من مراد بن عياد على مناسبتين في الدقيقة ال62 وكذا من ركلة جزاء في الدقيقة ال81 اضافة الى فوزي يايا في الدقيقة ال85.

وبملعب 20 أوت 1955 ببشار تعادل شبيبة الساورة ضد مولودية وهران بهدف في كل شبكة، سجل بلعيد حميدي للساورة في الدقيقة ال45 في حين عدل عادل خطاب للحمراوة في الدقيقة ال57.

بينما تغلب نجم مقرة على الضيف شباب قسنطينة بملعب الإخوة بوشليق بهدف دون رد سجله اللاعب عياش زيواش في الدقيقة ال38.