النصرية تطيح بالعميد في «الكوزينة» و«السياسي» ينهي حلم الرويسات

أطاح نصر حسين داي، أمس، بضيفه مولودية الجزائر في داربي عاصمي، بهدف من دون رد، سجله ڤاسمي عن طريق ضربة جزاء

في لقاء احتضنه ملعب 20 أوت 55 بالعاصمة برسم الدور ثمن نهائي من كأس الجمهورية، حيث تأهلت النصرية إلى ربع النهائي وأقصت المولودية.

لتثأر بذلك لخسارة نهائي 2016، كما سيعقّد هذا الإقصاء لا محالة من وضعية المولودية التي كانت تضع السيدة الكأس أحد أهدافها الرئيسية لإنقاذ الموسم.

هذا وسيلاقي نصر حسين داي في الدور المقبل شباب بلوزداد، في داربي عاصمي آخر واعد ومثير، أين سيستقبل الشباب في لقاء الذهاب والنصرية في العودة.

من جهة أخرى، عاد النادي الرياضي القسنطيني، هو الآخر، بورقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، بعدما فاز على مضيّفه مستقبل الرويسات بنتيجة هدفين لهدف.

بعدما كان متأخرا في النتيجة بهدف لصفر خلال المرحلة الأولى، غير أن شوط المدربين مكّن لافان من فك شفرة الرويسات.

خاصة وأن هدف التفوق كان بقدم البديل بن عيادة، في حين سجل الهدف الأول نسيم يطو، ليواصل بذلك السنافر الإبهار في كل المنافسات إلى غاية الآن.

هذا وسيواجه «السنافر» في دور ربع النهائي، المتأهل من لقاء مولودية وهران ونادي مڤرة.

«الآبار» تسوي المنح العالقة للاعبي شباب قسنطينة

كشفت مصادر من داخل محيط النادي الرياضي القسنطيني، أن الاجتماع الذي أجراه الرئيس المدير العام لشركة خدمات الآبار، حمودي إبراهيم.

باللاعبين وكذا الطاقم الإداري، سهرة أمس، انتهى إلى نتيجة مفادها تسليم اللاعبين كافة المنح العالقة التي تخص اللقاءات الأخيرة.

وكذا منحة التأهل من الدور التمهيدي إلى دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا، والمقدرة بـ50 مليون سنتيم.

سيتم تسريحها قبل لقاء مولودية بجاية كأقصى تقدير، في وقت سيتم تسوية أجرة شهرية من مجموع الأجور العالقة في أقرب الآجال.

وهذا لتحفيزهم على التألق في مختلف المنافسات والاستحقاقات التي يلعبون لأجلها هذا الموسم.

جدير بالذكر، أن وفد الخضورة أقام ليلة أمس للمرة الثانية على التوالي بمقر حاسي مسعود.

أين صنع اللاعبون أجواء مميزة وحظوا باستقبال الأبطال من طرف المُلاك.