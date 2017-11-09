تمكن فريق نصر حسين داي من خطف ثلاثة نقاط من مولودية الجزائر في الوقت القاتل اليوم الخميس بملعب 20 اوت.

في إطار تسوية رزنامة البطولة المحترفة لحساب الجولة الحادية عشر لكرة القدم إنتهت النتيجة بهدف مقابل صفر .

وسجل بولعويدات الهدف في الدقيقة 90 من المباراة لتحتل المركز 8 برصيد 13 نقطة رفقة الشبيبة واتحاد بلعباس.

بينما تبقى المولودية في المركز 4 بمعية شباب بلوزداد بمجموع 15 نقطة، وللفريقين مباراة ناقصة.

وقد جاءت مباريات اليوم كالتالي:

الخميس 9 نوفمبر 2017 :

نصر حسين داي – مولودية الجزائر 1 – 0

نادي بارادو – اتحاد بسكرة

السبت 11 نوفمبر 2017 :

بالبليدة ملعب براكني: اتحاد البليدة – وفاق سطيف سا 15:00

بتاجنانت : دفاع تاجنانت – ااتحاد الحراش سا 15:00

بتيزي وزو : شبيبة القبائل – شباب بلوزداد 16:00سا

بوهران ملعب زبانة : مولودية وهران- أولمبي المدية 16:00سا

بالجزائر ملعب عمر حمادي: اتحاد الجزائر – شباب قسنطينة 17:00سا

ببشار : شبيبة الساورة – اتحاد بلعباس 18:00سا