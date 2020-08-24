النصرية تظفر بخدمات بطروني

أعلنت إدارة نادي نصر حسين داي، عن تعاقدها رسميا، مع المهاجم رضا بطروني، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري، قادكا من شبيبة سكيكدة.

وأمضى رضا بطروتي، أمس الأحد، على عقده الجديد، مع نصر حسين داي، ليكون بذلك ثاني مستقدمي الفريق هذا الصيف، بعد حسين العرفي.

وتأمل إداة النصرية، في أن يقدم مهاجمها الجديد، الإظافة اللازمة للفريق الموسم المقبل، ومساعدتهم في لعب الأدوار المتقدمة.

يذكر أن رضا بطروني (29 عاما)، يعد من خريجي فريق اتحاد العاصمة، وسبق له حمل ألوان العديد من الأندية على غرار رائد القبة، مولودية بجاية، قبل أن يحقق لموسم الماضي الصعود رفقة شبيبة سكيكدة.