النصرية تظفر بصفقة بلعيد لخمسة مواسم

تواصل إدارة فريق نصر حسين داي مسلسل تحصين لاعبيها الشباب، حيث وقع المدافع المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، زين الدين بلعيد.

في عقد سيربطه بالنصرية لخمسة سنوات القادمة، بعد تفضيل اللاعب الشاب الاستقرار والسير على خطى زميله طوقاي الذي وقع سهر الاثنين.

هذا ويكون المهاجم المتألق والدولي مع فئة أقل من 20 سنة زردوم رضوان منتظرا اليوم، بعدما اتفق على كل الأمور مع الإدارة.

يذكر أن الثلاثي سيتم ترقيتهم ليكونوا مع الفريق الأول في بداية التحضيرات على أن يفصل المدرب في ترقيتهم بصفة رسمية أو اللعب مع الفريق الرديف.