النصرية تعود لأرض الوطن ولاسات يُثمن التأهل في كأس الكاف

عاد أمسية اليوم الخميس فريق نصر حسين داي لأرض الوطن قادما من الكونغو برازافيل بعد تحقيق التأهل للدور الأول من كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم على حساب فريق الشياطين السود.

وقال محمد لاسات المدرب المؤقت للنصرية لتلفزيون النهار بعد وصول الفريق إلى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة:”مثلنا الجزائر أحسن تمثيل من ناحية السلوك ومن ناحية النتيجة”.

“أنوه بشيئ مهم وهو التحكيم المقبول جدا خاصة وأن أغلب قراراته كانت صائبة.. الشيئ الذي أعجبني في لقاء الشياطين السود هو رغبة اللاعبين في الفوز خلال الدقائق الأخيرة رغم أننا كنا نلعب ب9 عناصر فقط”.