“النصرية” تمنح النجم الساحلي آخر مهلة قبل اللجوء للفيفا

قررت إدارة فريق نصر حسين داي منح نظيرتها من النجم الساحلي التونسي آخر مهلة قبل اللجوء للجنة المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

موقع “كووورة” العربي كشف اليوم الأحد أن إدارة النصرية تنتظر دخول أموال ورقة تسريح لاعبها السابق “رضوان زردوم” قبل انقضاء المهلة المحددة.

وفي حال مرور 10 أيام دون تسوية القضية والحصول على قيمة ورقة التسريح المقدرة ب300 ألف أورو فإن مسؤولي الفريق العاصمي سيلجؤون للفيفا.

وتوجد إدارة النصرية في وضعية مالية صعبة ماجعلها تضغط على الفريق التونسي للحصول على أموال صفقة زردوم في القريب العاجل.