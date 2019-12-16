النصرية تواصل السقوط والشبيبة تعود بنقطة ثمينة من البرج !

واصل فريق النصرية سقوطه في مباريات المحترف الأول بعد الهزيمة الثقيلة التي تكبدها أمسية اليوم أمام ضيفه نادي بارادو بثلاثية مقابل هدف واحد.

ولم يذق فريق نصر حسين داي طعم الفوز منذ 5 جولات، حيث كان آخر إنتصار لأبناء الدم والذهب أمام شبيبة الساورة شهر أكتوبر الماضي.

وعاد فريق شبيبة القبائل بتعادل ثمين أمام فريق أهلي برج بوعريريج بنتيجة 1-1، حيث كان اللاعب ماسينيسا السباق لإفتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ20، قبل أن يعدل بلعميري النتيجة في الدقيقة الـ46.

وإنتهت مباراة جمعية عين مليلة أمام شباب قسنطينة بالتعادل السلبي 0-0، فيما حقق فريق نجم مقرة فوزا بضق الأنفس أ/ام إتحاد بسكرة لحساب نفس الجولة.

ويواجه فريق شبيبة الساورة في هذه الأثناء نادي إتحاد بلعباس، ومولودية وهران أمام جمعية الشلف.

وستكون قمة الجولة الـ14 بملعب عمر حمادي ببولوغين حيث يستقبل إتحاد العاصمة متصدر الدوري شباب بلوزداد في داربي عاصمي مثير.