“النصرية” تُأسّس لجنة أنصار و”بن عباس” رئيسا لها

تم مساء أمس، تزكية عباس محمد لمين ليكون رئيسا لمكتب لجنة أنصار الفريق خلال الاجتماع، وتم التصويت من خلال رفع الأيادي.

حيث وافق كل الأعضاء على تعيين عباس رئيسا للجنة على أن يكون طاطا محمد أمين نائبا أولا وبوخملة عز الدين نائبا ثانيا.

كما تم تعيين عبد اللاوي نور الإسلام أمين عاما، في حين نصب دويبي محمد أمينا لخزينة لجنة الأنصار التي تمت تأسيسها يوم الجمعة الماضي.

يشار إلى أن الهدف من اللجنة هو العمل من أجل مساعدة النادي واللاعبين وكذا الأنصار من أجل تقديم الإضافة لتجديد العهد مع منصة التتويج.