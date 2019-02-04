“النصرية” تُطالب “الرابطة” بتعديل برمجتها

الرياضة
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“النصرية” تُطالب “الرابطة” بتعديل برمجتها
بقلم إسماعيل عشاش

كشف “مزيان إيغيل”، مُدرب “نصر حسين داي”، بأن إدارته طلبت من الرابطة المُحترفة لكرة القدم، تعديل برنامج مُباريات فريقها مُستقبلا.

وصرّح الناخب الوطني الأسبق :”نحن غير قادرين على تحمل مثل هذا الريتم المُرتفع من المُباريات بين مُختلف الجبهات المحلية والقارية”.

وأضاف :”مُسيروا النادي طلبوا من الرابطة المُحترفة، أن تقوم بتعديل برمجتها، بما يتناسب معنا ومع مُختلف مُنافسينا في الفترة اللاحقة”.

وختم :”نحن نلعب البطولة الوطنية، والكأس المحلية، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وهذا كثير، ويجب أن تتم مُساعدتنا من هذا الجانب سريعا”.


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