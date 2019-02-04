“النصرية” تُطالب “الرابطة” بتعديل برمجتها

كشف “مزيان إيغيل”، مُدرب “نصر حسين داي”، بأن إدارته طلبت من الرابطة المُحترفة لكرة القدم، تعديل برنامج مُباريات فريقها مُستقبلا.

وصرّح الناخب الوطني الأسبق :”نحن غير قادرين على تحمل مثل هذا الريتم المُرتفع من المُباريات بين مُختلف الجبهات المحلية والقارية”.

وأضاف :”مُسيروا النادي طلبوا من الرابطة المُحترفة، أن تقوم بتعديل برمجتها، بما يتناسب معنا ومع مُختلف مُنافسينا في الفترة اللاحقة”.

وختم :”نحن نلعب البطولة الوطنية، والكأس المحلية، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وهذا كثير، ويجب أن تتم مُساعدتنا من هذا الجانب سريعا”.