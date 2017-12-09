النصرية تُطيح ببلوزداد في “داربي الجيران”

فاز نصر حسين داي، أمسية السبت، على مُضيفه شباب بلوزداد بثنائية دون رد، في الجولة 14 من الرابطة المُحترفة الأولى.

وحسم أشبال المُدرب دزيري الداربي العاصمي الذي إحتضنه ملعب 20 أوت بالعاصمة بفضل ثنائية براهيمي و خاصف في المرحلة الثانية.

وبهذا الفوز إرتقى زملاء قاسمي إلى المركز 7 مُناصفة مع شباب بلوزداد ونادي بارادو ب 18 نُقطة لكل فريق.

وفي نفس السياق، فاز اليوم إتحاد بسكرة على ضيفه إتحاد بلعباس بثنائية لهدف واحد.

وبهذا وصل البساكرة إلى النقطة 13 في المركز 14، وتراجع أبناء “المكرة” إلى المركز 10 ب 17 نقطة.