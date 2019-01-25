“النصرية” ستستقبل “السياربي” في الملعب الذي يُساعدها

كشف “محمد لاسات”، مُدرب نصر حسين داي، بأن إدارة فريقه لم تُفكر في الملعب الذي ستستقبل فيه، “السياربي” في الكأس.

وصرّح قائلا في هذا الشأن للقناة الإذاعية الأولى :”صراحة، لم نتطرق للموضوع لحد الساعة، وسندرسه بشكل دقيق في الأيام القادمة”.

وأضاف :”شباب بلوزداد من حقه الإستقبال في ملعب 20 أوت، ومن جهتنا سنختار الملعب الذي يُساعدنا ونُريده أن يحتضن مُباراتنا”.

يُشار بأن “النصرية” تلعب دائما في “الكوزينة”، ولكنها ستكون مُجبرة على إستقبال غريمها التقليدي، خارجه لكي تُبعده عن أرضيته وأنصاره.