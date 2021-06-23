النصرية مطالبة بالخروج من منطقة الخطر والشباب يبحث عن البوديوم

يحتضن ملعب 20 أوت ببلوزداد مباراة القمة بين نصر حسين داي، وإتحاد العاصمة في إطار تسوية رزنامة الجولة الـ25 من الر ابطة المحترفة، حيث يبحث فريق المقرية عن الخروج من منطقة الخطر، ووضع حد لسلسلة النتائج السلبية، فيما يسعى فريق إتحاد العاصمة لتحقيق الإستفاقة بعد الإقصاء المسجل في كأس الرابطة أمام نجم مقرة.

من جهته سيكون حامل اللقب، شباب بلوزداد، في دورية نحو الشرق لمواجهة الشباب القسنطيني، بهدف حصد رابع فوز تواليا من أجل الالتحاق بشبيبة الساورة في مركز الوصافة. بالمقابل يعول “السنافر” على كسب نتيجة إيجابية للاقتراب من المنصة الشرفية.

وتواصل مولودية الجزائر، تجرع الإخفاقات، أين ستواجه نادي بارادو، الذي يمر كذلك بفترة سيئة تجسدت بثلاث هزائم متتالية، فأشبال المدرب نبيل نغيز يمنون النفس بتحقيق فوز يمكنهم من تهدئة الوضاع داخل بيت “العميد” أمام شبان “الأكاديمية” الذين لطالما فازوا عليهم في المواجهات السابقة بين الفريقين.

الأربعاء23 جوان:

الجولة الـ22: مولودية الجزائر – نادي بارادو (سا 17:45)

الجولة الـ25: نصر حسين داي – اتحاد الجزائر (سا 17)

الجولة الـ25: شباب قسنطينة – شباب بلوزداد(سا 17)