النصر الإماراتي وجهة عبيد القادمة !!

يبدو أن فريق النصر الإماراتي سيكون بنسبة كبيرة الوجهة القادمة للاعب المنتخب الوطني مهدي عبيد خلال هذا الميركاتو الشتوي.
موقع “واست فرانس سبورت 44” أكد أمسية الخميس اتفاق فريق نانت الفرنسي مع إدارة النصر لبيع عقد متوسط ميدان الخضر.
وأضاف الموقع الفرنسي أن قيمة الصفقة ستبلغ 1.5 مليون أورو ماقيمته 30 مليار سنتيم تقريبا بالعملة الوطنية.
هذا ولم تُعلن إدارة الفريق الإماراتي لحد الآن عن الصفقة بشكل رسمي.
#FCNantes. #mercato. [email protected]’a révélé @goal et confirmé par @OFsports44 le FC Nantes a trouvé un accord avec le club d’Al Nasr pour le transfert de Mehdi Abeid. La transaction s’élèverait à 1,5M€. @FCNantes @JMBoudard
— Ouest-France Sports 44 (@OFsports44) January 28, 2021
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