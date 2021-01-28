النصر الإماراتي وجهة عبيد القادمة !!

يبدو أن فريق النصر الإماراتي سيكون بنسبة كبيرة الوجهة القادمة للاعب المنتخب الوطني مهدي عبيد خلال هذا الميركاتو الشتوي.

موقع “واست فرانس سبورت 44” أكد أمسية الخميس اتفاق فريق نانت الفرنسي مع إدارة النصر لبيع عقد متوسط ميدان الخضر.

وأضاف الموقع الفرنسي أن قيمة الصفقة ستبلغ 1.5 مليون أورو ماقيمته 30 مليار سنتيم تقريبا بالعملة الوطنية.

هذا ولم تُعلن إدارة الفريق الإماراتي لحد الآن عن الصفقة بشكل رسمي.