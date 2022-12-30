النصر السعودي يتعاقد رسميا مع رونالدو

كشف موقع “العربية” عن انتقال النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي بصفة رسمية.

وأضاف موقع العربية نقلا عن مصادره الخاصة أن رونالدو أمضى على عقد يمتد إلى غاية صيف سنة 2025.

وكان الحائز على الكرة الذهبية 5 مرات قد فسخ عقده بالتراضي مع فريقه السابق مانشستر يونايتد الانجليزي قبل مونديال قطر 2022.

وسبق لرونالدو اللعب لفرق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ريال مدريد الإسباني، جوفنتوس الإيطالي والشياطين الحمر على مرتين.