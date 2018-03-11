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النصر السعودي يجدد اهتمامه بدوخة

الرياضة
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النصر السعودي يجدد اهتمامه بدوخة
بقلم كريم.تيغرمت

جدد نادي النصر السعودي، إهتمامه بالحارس الدولي الجزائري عزالدين دوخة، واضعا إياه ضمن قائمة اللاعبين المستهدفين في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشفت مصادر إعلامية سعودية، أن نادي النصر، يسعى للتعاقد مع حارس أجنبي الصيف المقبل، واضعا الحارس دوخة، في قائمة أولوياته.

وتأتي رغبة النصر في تدعيم صفوفه بالحارس الجزائري، نظير المستوى الذي يقدمه مع فريقه أحد، في أول موسم له في الدوري السعودي.

وكان مسؤولو النصر السعودي، قد أبدو إعجابهم وإهتمامه بخدمات حارس الخضر في وقت سابق، ما يؤكد عزمهم على إستقدامه.

يذكر أن نادي أحد، يعد أول المهددين بالسقوط هذا الموسم، ما قد يشجع دوخة، على الإنظمام للنصر، للبقاء ضمن دوري المحترفين.

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