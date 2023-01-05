النصر السعودي يحقّق أول إنجاز بعد التحاق رونالدو

حقّق نادي النصر السعودي أول إنجاز له على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي بالتحاق البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبلغ متابعو النصر السعودي عبر منصة “تويتر” إلى 9.2 مليون، كأكبر نادي عربي متابع من قبل الأنصار من مختلف بقاع العالم، حيث حطّم الرقم القياسي الذي كان من نصيب الأهلي المصري.

واجمع الإعلام السعودي آن الفضل الكبير يعود لالتحاق “الدون” بالنادي السعودي. بعدما أصبح مصدرا لمداخيل النادي.

يذكر. ان الأهلي المصري كان محلّ متابعة 9 مليون شخص.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]