النصر السعودي يستأنف الإتصالات مع رونالدو

كشفت وسائل إعلام سعودية اليوم الأربعاء، عن قيام مسؤولي نادي النصر السعودي بإستئناف الإتصالات مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وحسب ما كشفت جريدة “الشرق الأوسط” السعودي، فإن نادي النصر السعودي جدد الاتصالات مع رونالدو، بشأن إتمام صفقة إنتقاله في الميركاتو الشتوي.

وحسب ذات المصدر، فإن الصفقة ستحسم خلال نهاية الأسبوع الحالي، والتي يتوقع أن تكون بعقد لثلاثة سنوات مقابل مبلغ مالي ضخم.

كما أشار المصدر ذاته، أن عرض النادي السعودي وصل إلى النجم البرتغالي قبل كأس العالم بأسبوعين في إنتظار موافقة الدون للتوقيع معه.