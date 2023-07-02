النصر السعودي يسعى للتعاقد مع الحارس دي خيا

تواصل إدارة نادي النصر السعودي، مساعيه لتدعيم صفوف الفريق بنجوم جدد، تحسبا للموسم الكروي المقبل.

وحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، حولت إدارة النصر، أنظارها لمنصب حراسة المرمى، أين أبدت اهتمامها بخدمات حارس المرمى الاسباني ديفيد دي خيا.

كما اضاف دات المصدر، بان مسؤولي النادي السعودي، قدموا عرضا مغريا، لدي خيا لاقناعه بالانضمام للفريق، براتب قيمته 250 ألف جنية استرليني أسبوعيا.

يذكر أن دي خيا، يتواجد حرا من أي ارتباط، بعد انتهاء العقد الذي كان يربطه مع نادي مانشستر يونايتد، نهاية شهر جوان المنقضي.