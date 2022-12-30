النصر السعودي يصوّب أنظاره نحو راموس

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن اهتمام فريق النصر السعودي بخدمات مدافع باريس سان جيرمان سيرجيو راموس.

وقالت أن إدارة النصر السعودي تريد حسم صفقة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الأيام المقبلة ثم العمل على حسم صفقة المدافع القوي.

كما أكّدت أن إدارة النادي السعودي تريد الظفر بالثنائي المشهور دوليا، ليقدم الثنائي صورة جيّدة عن مستوى دوري روشن السعودي.

كما ختمت آن إدارة النادي السعودي تنتظر انتهاء عقد راموس مع البياسجي قصد حسم الصفقة بشكل نهائي.

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