النصر السعودي يعلن رسميًا تجديد عقد كريستيانو رونالدو حتى 2027

أعلن نادي النصر السعودي بشكل رسمي تجديد عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع العالمي، لتستمر مغامرة الدون مع العالمي.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد كريستيانو رونالدو صاحب الـ 40 عامًا، مع النصر السعودي في 30 جوان الجاري، بعد الانضمام إلى صفوفه في جانفي2023.

ونشر النصر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”، مقطع فيديو يظهر فيه رونالدو على الشواطئ السعودية، معلقًا: “النصر إلى الأبد. تستمر مع قائد النصر التاريخي”.

ثم نشر النصر صورة تجمع بين عبد الله بن عبدالرحمن الماجد رئيس النادي ورونالدو وهما يحملان قميص الدون مكتوب عليه “2027”، للإعلان عن تجديد عقد قائد البرتغال لمدة موسمين.